Minas Gerais ultrapassou a marca de 90 mil infectados pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim divulgado pela Secrtaria de Estado de Saúde (SES) na manhã deste sábado (18). São agora 90.875 casos.

O levantamento também mostra que foram 3.604 casos confirmados nas últimas 24 horas. Um aumento de 803 casos em relação ao boletim de sexta-feira, que trouxe 2.801 confirmações.

Apesar desta alta no número de casos, a quantidade de mortes foi menor em relação ao dia anterior: 60, contra 70 na sexta-feira. Atualmente o Estado soma 1.964 óbitos.

Das 853 cidades mineiras, 768 já confirmaram pelo menos um caso do novo coranavirus. Belo Horizonte é a que tem maior número de casos e mortes, com 13.358 e 342 respectivamente. Uberlândia, no Triângulo Mineiro, continua em segundo lugar - 9.864 casos e 162 vidas perdidas.

Perfil

Pessoas com problemas de saúde pré-existentes são as principais vítimas do novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico, 83% dos óbitos são de portadores com alguma comorbidade, como hipertensão, problemas cardiovasculares e diabetes.

Além disso, 76% dos que não resistiram à doença tinham mais de 60 anos. A taxa de letalidade é de 2,1% no Estado.

O levantamento aponta ainda que 64.245 pessoas se recuperaram da Covid-19 e 24.666 seguem em tratamento.