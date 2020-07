Com 1.434 casos confirmados nas últimas 24 horas, Minas Gerais atingiu a triste marca de 95.566 infectados nesta terça-feira (21), conforme boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

O número de mortes também dispara. Em um dia, 67 pessoas perderam a vida em decorrência do novo coronavírus em território mineiro, chegando ao total de 2.071 óbitos. Outros 138 casos estão em investigação e 1.479 foram descartados para a doença.

A vírus se espalha por Minas. De acordo com o levantamento, das 853 cidades, em 775 houve registro de pelo menos um caso do novo coronavírus. Em 347 municípios os pacientes evoluíram para óbito. Apenas 78 cidades não registraram contaminação pelo vírus.

Capital lidera casos e mortes

Belo Horizonte é o epicentro da doença, com mais casos confirmados de coronavírus no Estado, somando 13.624 infectados e 377 mortes.

Uberlândia, na região do Triângulo Mineiro, vem em seguida, com 10.415 casos confirmados e 169 óbitos.

Perfil

De acordo com o boletim epidemiológico, 68.223 pessoas que foram infectadas pelo vírus já se recuperaram. e de Covid-19 até o momento.

Desde o início da pandemia, em março, 11.095 doentes precisaram de internação hospitalar. Atualmente, 25.272 pessoas que receberam o diagnóstico positivo da enfermidade seguem acompanhadas, em isolamento social ou unidades de saúde.

No Estado, 76% das pessoas que perderam a vida para a enfermidade tinha mais de 60 anos. Além disso, 83% possuíam outras doenças que podem ter agravado a evolução do coronavírus. Os homens (57%) são as maiores vítimas da Covid-19 em Minas.

