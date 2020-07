Minas Gerais atingiu o triste patamar de mil vidas perdidas pelo novo coronavírus. Com 42 mortes registradas no intervalo de 24 horas, a quantidade de óbitos em decorrência da Covid-19 saltou para 1.007 nesta quarta-feira (1º).

Além disso, o Estado também contabilizou aumento de 2.583 casos confirmados da doença no espaço de um dia. Com isso, o número de infectados pelo vírus subiu para 47.584.

Os dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES) revelam que, atualmente, 5.646 pacientes estão internados em unidades hospitalares de Minas com a doença. Um total de 41.938 pessoas seguem em isolamento domiciliar sendo acompanhadas por equipes médicas.

Das vítimas que perderam a batalha para o coronavírus, 74% tinham mais de 60 anos e 82% apresentavam outras doenças, como hipertensão, diabetes e problemas no coração.

Avanço

O coronavírus segue avançando pelo território mineiro. Até o momento, 710 dos 853 municípios já tiveram pelo menos um caso confirmado da doença. Em 241 deles foram confirmadas mortes.

Belo Horizonte continua sendo a cidade com mais óbitos pela Covid-19. A capital mineira registra 144 mortes em 5.771 casos constatados. Uberlândia, no Triângulo mineiro, lidera em número de doentes, com 6.354 no total. Por lá, a enfermidade matou 81 pessoas.

