Os postos de saúde em Minas Gerais vão começar a oferecer, a partir desta quinta-feira (22), a imunização de bebês com idades entre 6 a 11 meses contra o sarampo. A "dose zero", como está sendo chamada a dose extra da vacina, será aplicada para evitar o surto da doença, que já fez 1.680 vítimas no Brasil. Até então, a vacina era oferecida gratuitamente somente para crianças a partir dos 12 meses.

Apesar de o Estado não ter registrado epidemia da enfermidade - segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), neste ano, quatro casos foram confirmados e 51 estão em investigação -, o Ministério da Saúde recomendou que todos os estados imunizem os menores de 1 ano. Em Minas, a meta é vacinar 130 mil bebês com a "dose zero".

Pelo calendário regular, a primeira dose é aplicada aos 12 e 15 meses. Mas a dose extra, considerada pelo governo federal como medida preventiva, não substitui as demais previstas no Calendário Nacional de Vacinação. "A vacinação de rotina das crianças deve ser mantida independentemente de a criança ter tomada a "dose zero" da vacina", explicou a SES.

Desta forma, além da dose que será aplicada a partir desta quinta, os pais e responsáveis devem levar os filhos para tomar a vacina tríplice viral (D1) aos 12 meses de idade (1ª dose); e aos 15 meses (2ªdose), para tomar a vacina tetra viral ou a tríplice viral + varicela. Além do sarampo, a vacina tríplice viral previne também contra rubéola e caxumba.

Conforme a SES, o Estado já tem no estoque quantidade suficiente para imunizar os bebês. "Sendo assim, não há a necessidade de campanha para a realização da vacinação", informou.

Jovens adultos

Além dos bebês, outro público que preocupa o ministério é o de jovens adultos. A pasta destacou a necessidade de pessoas de 20 a 29 anos regularizarem a vacinação contra o sarampo – o grupo tem coeficiente de incidência de nove casos para cada grupo de 100 mil, mais que o dobro da média nacional. De acordo com o ministério, pela rotina de imunização estabelecida, pessoas com até 29 anos já devem ter recebido duas doses contra o sarampo. Já quem tem entre 30 e 49 anos deve ter tomado pelo menos uma dose.

Sobre a doença

O sarampo é uma doença viral, infecciosa aguda, grave, transmissível, altamente contagiosa e comum na infância. A doença começa inicialmente com febre, manchas avermelhadas pelo corpo, sintomas respiratórios e oculares. Também incluem tosse, coriza, rinite aguda, conjuntivite, fotofobia (aversão à luz) e manchas de koplik (pequenos pontos esbranquiçados presentes na mucosa oral).

A transmissão ocorre de pessoa a pessoa por meio de secreções presentes na fala, tosse, espirros ou até mesmo respiração. Na presença de pessoas não imunizadas ou que nunca apresentaram sarampo, a doença pode se manter em níveis endêmicos, produzindo epidemias recorrentes.

Leia mais:

País já registra 1.680 casos de sarampo em 11 Estados

Ministério da Saúde tira dúvidas sobre transmissão do sarampo