Todos os 853 municípios de Minas Gerais vão receber, proporcionalmente, doses da Janssen, vacina contra a Covid-19, informou o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, nesta terça-feira (15). Ao todo, o território deve receber cerca de 300 mil unidades, aplicadas em dose única.

Nessa segunda-feira (14), a diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a ampliação do prazo de validade do imunizante de três para quatro meses e meio, sob temperatura de 2ºC a 8ºC.

A mudança ocorre após conhecimento de que as unidades prometidas ao Brasil têm prazo de validade até domingo (27). Um lote de 3 milhões de doses estava previsto para chegar hoje, mas foi adiado.

“Antes mesmo da ampliação da validade, o estado de Minas Gerais tinha decidido distribuir a vacina para os 853 municípios. Com essa ampliação, isso fica ainda mais seguro”, afirmou o chefe da pasta estadual.

Por outro lado, o governo de Minas ainda não sabe em qual grupo aplicará as unidades. Segundo o secretário, as remessas são entregues com os públicos já definidos pelo Ministério da Saúde. Caso já tenha sido superado, podem ser utilizadas no próximo.

“A expectativa é que venha para o grupo de comorbidades, mas sabemos que vários municípios já vacinaram esse grupo com um todo”, explicou.

De acordo com Baccheretti, após o recebimento do lote, as doses serão entregues às prefeituras em até 24 horas. “De duas a três semanas após a aplicação a imunidade já estará adquirida, conforme os estudos”, completou.

