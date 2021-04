O governo de Minas Gerais informou, nesta sexta-feira (23), que vai exonerar dois servidores supostamente envolvidos na tentativa de interferir nas investigações do Ministério Público e da Assembleia Legislativa do Estado (ALMG), na CPI dos “fura-fila”. As exonerações serão publicadas em edição extra do Diário Oficial do Executivo.

Um áudio vazado nessa quinta-feira (22), sobre uma possível mudança na resolução do regime de teletrabalho, está sendo atribuído aos servidores. Na conversa, é sugerido que os funcionários voltassem ao trabalho presencial para que fosse alterado o documento a ser enviado às autoridades.

No áudio, divulgado pela rádio Itatiaia, os funcionários da pasta ainda combinariam versões de possíveis depoimentos a serem dados à comissão, além de outras irregularidades, como tentativa de obstrução das investigações.

Sobre o áudio, o governo disse, em nota, que reitera o “compromisso com a transparência” e reafirma que “todas as denúncias relativas ao processo de vacinação de servidores são apuradas por órgãos de controle, com total colaboração do governo estadual”.

