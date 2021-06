As primeiras vacinas da Janssen que chegaram a Minas nesta sexta-feira (25) serão utilizadas para imunizar trabalhadores do transporte coletivo e da limpeza urbana, Forças de Segurança e de Salvamento, além de 80% da população de rua do Estado.

Foram recebidas 149.550 doses desse imunizante, que é aplicado apenas uma vez. Também fizeram parte do carregamento 346.800 doses da Coronavac e 281.970 da Pfizer.

A primeira será destinada à continuação do esquema vacinal das pessoas com comorbidade, gestantes e puérperas com comorbidade e pessoas com deficiência permanente.

As da Pfizer serão aplicadas em trabalhadores da Educação, gestantes e puérperas, pessoas com deficiência permanente e pessoas com algum acometimento na saúde.

Ao todo, o Estado recebeu, nesta sexta-feira, 778.320 doses de vacinas, que começaram a ser distribuídas neste sábado (26). O 27º lote saiu da Central da Rede de Frio, pela manhã, para as Unidades Regionais de Saúde (URSs), por vias terrestre e aérea.

*Com Agência Minas