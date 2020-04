O pico da pandemia de Covid-19 foi adiado mais uma vez em Minas. Agora, a data prevista é 3 de junho. A informação foi dada nesta quarta-feira (22) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Segundo o titular da pasta, secretário Carlos Eduardo Amaral, o mais recente estudo sobre as perspectivas de acometimento pela doença em Minas revela ainda uma queda na quantidade de casos esperados nesse pico, de 4.290 para 3.583. Amaral atribui esses resultados à adesão da população ao isolamento social e a outras medidas de contenção do novo coronavírus, como distanciamento social, uso de máscaras, higiene das mãos e o ato de evitar tocar o rosto com as mãos.

O último boletim epidemiológico divulgado pela SES, nesta quarta-feira, registra 1.283 casos confirmados de Covid-19 no Estado, com 78 óbitos em investigação, 325 óbitos descartados e 47 mortes confirmadas. “Estamos tendo um incremento de casos, que pode ser atribuído à melhora e ao aumento do número de exames. Mas dentro do controle”, ponderou o secretário.

Carlos Eduardo Amaral considerou ser “muito pequena a chance” de haver subnotificação importante de óbitos pela doença em Minas. Segundo ele, a SES recebe 100% de notificação de óbitos, independentemente da causa. “Temos 100% de acompanhamento de casos com suspeita de Covid-19 que vão a óbito. Eles são de notificação obrigatória. O governo tem acesso aos casos mais graves da doença e passa a acompanhá-los”, afirmou.

Exames

No que diz respeito a exames diagnósticos, Amaral disse que há menos de 900 amostras com resultados pendentes no Estado. “Ampliamos um pouco a rede de exames, para aumentar o quantitativo e reduzir a fila de espera. Temos 10.084 exames realizados na Fundação Ezequiel Dias (Funed) e laboratórios associados”, detalhou. O secretário informou que a Funed realiza hoje 700 exames diários. No fim de semana, divulgou ainda, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) fez 730 testes diagnósticos de Covid-19 e a Fundação Hemominas concluiu outros 930.

“Conseguimos dar uma acelerada. Além disso, estamos em processo de credenciamento de vários outros laboratórios no Estado. Neste momento, a rede de laboratórios está estruturada e pronta para entrar em operação casos haja demanda”, reafirmou.

O secretário de Estado de Saúde lembrou que Minas Gerais dispõe de 11.622 leitos para atendimento clínico e 2.013 leitos em unidades de terapia intensiva (UTIs) e que existem outras 380 unidades de UTI em processo de credenciamento pelo Ministério de Saúde. Sobre a possibilidade de Minas vir a receber pacientes graves de Covid-19 de outros estados em UTIs, Amaral disse que ainda não houve nenhuma solicitação nesse sentido, mas que, sendo necessário e havendo disponibilidade, a SES não negaria atendimento a nenhum paciente.

Isolamento social

Carlos Eduardo Amaral voltou a ressaltar a importância do isolamento social, do respeito ao distanciamento entre as pessoas, do uso adequado de máscaras – cuja orientação a respeito pode ser conferida no site da secretaria (www. saude.mg.gov.br), da higiene das mãos com água e sabão ou álcool em gel a 70% e de se evitar tocar o rosto com as mãos como medidas que precisam ser obedecidas para que Minas Gerais consiga evitar que o avanço do pico da curva de contaminação pelo novo coronavírus.

