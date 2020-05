Minas Gerais tem uma nova data para o pico de casos, internações e mortes em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Agora, o auge da doença no Estado está previsto para acontecer no dia 8 de junho, dois dias após a projeção anterior. A informação foi passada pelo secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, que, nesta segunda-feira (11), comentou sobre a situação da enfermidade em Minas.

Conforme o gestor, além da adiamento do pico, o Estado também deve ter menos doentes hospitalizados com a Covid-19. O número de internações deve ficar abaixo dos três mil. A quantidade de mortes, no entanto, não foi detalhada. Na semana passada, a previsão era de 200 óbitos. Conforme Amaral, o distanciamento social e uso de máscara ainda são fundamentais para combater a pandemia. "O objetivo é evitar o pico. Isso sim para nós é o mais importante", ressaltou

Testagem em massa

Nesta segunda, o Estado bateu os 100 mil casos suspeitos de infectados pelo novo coronavírus. Apesar de alto, Amaral destaca que essa taxa não representa nem 5% da população mineira e frisou que os critérios mais importantes que têm que ser analisados pelos órgãos de saúde são as mortes confirmadas e ocupações dos leitos dos hospitais. Atualmente, Minas tem 121 óbitos da doença.

"O mais importante é a ocupação dos leitos e sobrecarga do serviço de saúde, o que nós tentamos evitar", comentou. Apesar de reconhecer a importância de realizar testagem em massa, o secretário frisou que os exames devem ser feitos com cautela. Amaral comentou que os exames estão em falta em todo o mundo e que Minas ainda não atingiu o pico da doença.

"Tem um desabastecimento natural no país. E tem estados com situação pior e que tem prioridade para receber testes. Minas ainda está com a epidemia controlada", explicou. Para o secretário, o Estado tem que ser eficiente na realização dos testes para não faltar exames quando o pico realmente chegar.

O secretário adjunto de Estado de Saúde Marcelo Cabral também participou da coletiva e voltou a descartar bloqueio total de cidades mineiras por causa da pandemia. "Neste momento não deslumbro um lockdown. Mas cada município tem autonomia para fazer o que for necessário", disse.

