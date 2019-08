O estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, é o único do país a possuir a mais alta classificação em prêmio internacional sobre sustentabilidade. Trata-se do selo Platinum da Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), que avalia projeto, construção, manutenção e operação de prédios sustentáveis.

A preocupação com o meio ambiente e o papel social começou junto com as obras de reforma no estádio para receber a Copa do Mundo de 2014. Desde então, o Mineirão incentiva e desenvolve diversas ações sustentáveis, com destaque ao reaproveitamento de resíduos.

Para se ter uma ideia, entre janeiro de 2014 e junho deste ano, 171.854 quilos de resíduos gerados no estádio em dias de jogo foram tratados e reciclados, por meio de uma parceria com a Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Materiais Reaproveitáveis de Belo Horizonte (Asmare).

Este ano, na partida entre Brasil e Argentina pela semifinal da Copa América, foram reciclados 1.247 quilos de metal, 1.433 quilos de papel e 1.004 quilos de plástico, material gerado pelos mais de 52 mil torcedores que assistiram a vitória da seleção brasileira.

Deixar de enviar tanto lixo para os aterros sanitários é um dos preceitos da destinação correta dos resíduos. Além de encaminhar os materiais recicláveis como caixas de papelão, plástico e latinhas de alumínio para a Asmare, o material biodegradável oriundo da manutenção do jardim e das podas do gramado e das árvores vai para uma usina de compostagem.

“A prática desempenha um papel importante, não somente no que diz respeito à preservação do meio ambiente, mas também no aspecto social, pois a parceria gera emprego e renda para os catadores. A responsabilidade social é um dos pilares da sustentabilidade”, explica a coordenadora de Meio Ambiente do Mineirão, Bárbara Freitas.

A equipe de coleta de recicláveis no estádio é composta por, em média, dez catadores, que trabalham em dias de jogos e eventos e, nos dias seguintes, realizam a triagem de todo o material, garantindo a destinação correta dos resíduos.



Vale lembrar que o Mineirão é uma instituição signatária da Rede Brasil do Pacto Global e que adota em duas práticas premissas relacionados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) da ONU. Esses objetivos são programas que a organização pretende implementar em todos os países até 2030. As ações que o Mineirão desenvolve se encaixam nos ODSs: Água Potável e Saneamento, Consumo e Produção Responsáveis e Ação contra a Mudança Global do Clima.

Leia mais:

Edição 2019 do Festeja reúne grandes nomes da música no Mineirão

Metallica anuncia no Instagram turnê pela América do Sul; BH pode receber show