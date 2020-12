Com cerca de 200 eventos culturais cancelados por causa da pandemia do novo coronavírus, o Mineirão já está sendo preparado para receber o público em 2021. A meta é retornar as atividades em junho do ano que vem, diz o diretor da Arena, Samuel Lloyd. Segundo ele, equipes de produção das festas canceladas já entraram em acordo com a administração do estádio, agendando novas datas.

Eventos que vão reforçar a vocação da Arena para esporte, cultura e lazer e voltar a movimentar a economia, que segundo dados divulgados por uma pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Administrativas e Contábeis (Ipead) e pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, o Mineirão movimentou quase R$ 500 milhões em 2019 com as partidas de futebol, os eventos culturais e todas as atividades na Esplanada.

