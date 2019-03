Com discurso sobre sororidade e empoderamento feminino, a mineira Júlia Horta, de 24 anos, foi eleita a Miss Brasil 2019, em evento realizado em São Paulo, na noite deste sábado (9). Natural de Juiz de Fora, na Zona da Mata, Júlia trouxe a coroa para Minas Gerais após o Estado passar por um jejum de nove anos sem a premiação.

Jornalista e influenciadora digital, Júlia Horta cativou os jurados, o público e até mesmo as concorrentes. Durante a cerimônia de coroação, a mineira recebeu a coroa de Miss Brasil Be Emotion 2019, avaliada em R$ 52 mil, das mãos da amazonense Mayra Dias, Miss Brasil 2018. Júlia chegou à final com a Miss São Paulo, Bianca Lopes, que ficou em terceiro lugar, e a Miss Ceará, Luana Lobo, segunda colocada na disputa.

Comparada à cantora Dua Lipa, pelo corte de cabelo curtinho e liso, Júlia Horta foi aprovada com unanimidade pelo júri artístico formado por Alexandre Herchcovitch, Luiza Brunet, Natália Guimarães (Miss Brasil 2007), Mônica Salgado, Taciele Alcolea,Ricky Hiraoka, Leila Schuster e os estilistas Marcos Proença e Wanderley Nunes.

Ao longo do concurso, Júlia Horta faturou todas as etapas da competição. Ela venceu o Desafio do Discurso, com avaliação da coach em comunicação Madalena Bernardes, o Desafio Be Emotion e a votação do público, realizada pelo Portal da Band. Além disso, a mineira ainda foi eleita a miss preferida pelas próprias concorrentes durante a preparação para a disputa.

Com 160 mil seguidores no Instagram, a mineira tem um discurso forte atrelado ao empoderamento feminino nas redes. Ao agradecer o prêmio, ela falou sobre sororidade e autoconhecimento. “O meu propósito é usar esse título para ajudar as pessoas. Levar mensagem de sororidade, de amor, de empatia”, disse. “Eu fui eu mesma e tive inteligência emocional, sem dúvida. Se tem uma coisa que eu posso falar para qualquer pessoa é: invista em autoconhecimento, isso transforma”, completou a mineira.

