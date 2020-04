A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) anunciou uma “corrente do bem” para ajudar no combate ao coronavírus. A empresa informou que vai destinar R$ 5 milhões para aquisições de respiradores e equipamentos e doá-los para a rede de hospitais públicos do Estado.



Os clientes podem aumentar este valor sem precisar pagar nenhum valor a mais na conta de energia elétrica. Isso porque a Cemig vai doar R$ 5 em nome de cada cliente que atualizar o seu cadastro para receber a sua conta por e-mail. A atualização pode ser feita no portal da companhia.



Os valores atualizados das doações também estão disponíveis no site. Até a manhã desta segunda-feira (13), as arrecadações com os clientes da Cemig já haviam ultrapassado R$ 11 mil.



A operacionalização da doação será realizada pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg).