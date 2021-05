A população de Minas ganhará mais um recurso para facilitar a vacinação contra a Covid-19. Trata-se do aplicativo "Saúde Digital - MG COVID-19", no qual as pessoas poderão se cadastrar, escolher o posto de saúde para receber a imunização e agendar o horário da aplicação da dose, conforme a disponibilidade do município.

O anúncio da plataforma foi feito nesta quinta-feira (13) pelo Secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti. Segundo o chefe da pasta, as prefeituras terão até terça-feira (18) para aderir ao app, que não é obrigatório. Em seguida, deverão inscrever os pontos de vacinação até sexta-feira (21). A previsão é iniciar os agendamentos no dia 24.

“É um aplicativo que usa a plataforma da saúde digital, já utilizada pelo governo de Minas no atendimento dos pacientes com Covid-19. É capaz de fazer com que os municípios planejem e agendem a vacinação”, afirmou o secretário.

Segundo Baccheretti, após a realização do cadastro e o agendamento da imunização, o sistema vai enviar uma mensagem ao usuário, confirmando o local e o horário para que ele possa se deslocar.

“O cidadão entra no aplicativo, cria o perfil com data de nascimento, comorbidades, o local que ele quer ser vacinado - ele escolhe o posto de saúde que quer ser vacinado - e o horário, de acordo com a disponibilidade do município”, disse.

Após a aplicação, o app gera um cartão de vacinação virtual e já faz o agendamento da segunda dose. Em seguida, as informações são compartilhadas diretamente com o Ministério da Saúde.

De acordo com Baccheretti, a utilização do aplicativo vai facilitar e acelerar a campanha de imunização em Minas. “Temos um longo caminho a percorrer, e esse aplicativo vem a somar na gestão da vacinação”, completou.

Como baixar

Clique aqui e faça o download para iOS

Clique aqui e faça o download para Android

Leia mais:

Regiões Norte e Sudeste avançam para a Onda Amarela do Minas Consciente neste sábado

Minas confirma 28ª morte de bebê menor de 1 ano em decorrência da Covid-19