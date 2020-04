O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, tem reforçado que a falta de equipamentos básicos, principalmente as máscaras, tem sido um grande problema no enfrentamento à pandemia de Covid-19. A indústria, especialmente a chinesa, não está dando conta de abastecer a demanda mundial.

Para que a população sadia não utilize as máscaras que são mais necessárias nos hospitais, o Ministério da Saúde recomenda às pessoas confeccionar as próprias versões de pano. Não há comprovação científica de que as artesanais são eficazes na prevenção à doença, mas elas funcionam como barreiras físicas para que os indivíduos não espalhem gotículas de saliva em ambientes públicos.

De acordo com a pasta, a máscara caseira precisa seguir algumas especificações, que são simples. É preciso que ela tenha pelo menos duas camadas de pano, ou seja, dupla face. E vale sempre destacar: o equipamento é individual.

As máscaras caseiras podem ser feitas em tecido de algodão, tricoline, TNT, dentre outros, desde que desenhadas e higienizadas corretamente. O importante é que seja feita nas medidas corretas, cobrindo totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais do rosto.

“Você pode fazer uma máscara ‘barreira’ usando um tecido grosso, com duas faces. Não precisa de especificações técnicas. Ela faz uma barreira tão boa quanto as outras máscaras. A diferença é que ela tem que ser lavada pelo próprio indivíduo para que se possa manter o autocuidado. Se ficar úmida, tem que ser trocada. Pode lavar com sabão ou água sanitária, deixando de molho por cerca de 20 minutos. E nunca compartilhar, porque o uso é individual”, explica o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Vejas as orientações do Ministério da Saúde:

Modelo 1, usando uma camiseta:

1. Corte a camiseta e espessura dupla usando como base as marcações indicadas na figura

2. Faça um ponto de segurança na parte inferior (para segurar ambas as toalhas)

3. Insira um papel entre as camadas

4. Amarre a alça superior ao redor do pescoço, passando por cima das orelhas

5. Amarre a alça inferior na direção do topo da cabeça

Modelo 2, usando costura e elástico:

1. Separe o tecido que tenha disponível (tecido de algodão, tricoline, TNT, dentre outros têxteis); se possível, dê preferência ao tricoline

2. Faça um molde em papel de forma no qual o tamanho da máscara permita cobrir a boca e nariz, 21 cm de altura e 34 cm de largura

3. Faça a máscara usando duplo tecido

4. Prenda e costure na extremidade da máscara um elástico, ou amarras

As medidas de utilização e higienização das máscaras caseiras fazem toda a diferença. Desta forma, os seguintes cuidados devem ser utilizados:

1. O uso da máscara caseira é individual, não devendo ser compartilhada entre familiares e amigos

2. Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e nariz e amarre com segurança para minimizar os espaços entre o rosto e a máscara

3. Enquanto estiver utilizando, evite tocá-la na rua e não fique ajustando também fora de casa

4. Ao chegar na residência lave as mãos com água e sabão, secando-as bem, antes de retirar a máscara

5. Remova a máscara pegando pelo laço ou nó da parte traseira, evitando tocar na parte da frente

6. Faça a imersão da máscara em recipiente com água potável e água sanitária (2,0 a 2,5%) por 30 minutos. A proporção de diluição a ser utilizada é de 1 parte de água sanitária para 50 partes de água (Por exemplo: 10 ml de água sanitária para 500ml de água potável)

7. Após o tempo de imersão, realizar o enxágue em água corrente e lavar com água e sabão

8. Após lavar a máscara, a pessoa deve higienizar as mãos com água e sabão

9. A máscara deve estar seca para sua reutilização

10. Após secagem da máscara utilize o com ferro quente e acondicionar em saco plástico

11. Trocar a máscara sempre que apresentar sujidades ou umidade

12. Descartar a máscara sempre que apresentar sinais de deterioração ou funcionalidade comprometida

13. Ao sinal de desgaste da máscara deve ser inutilizada e nova máscara deve ser feita

