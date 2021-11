Nesta sexta-feira (26), a Organização Mundial da Saúde (OMS) deu nome a uma nova variante do coronavírus, identificada como “Omicron”. Até o momento, não há registro de casos da nova cepa no Brasil ou em Minas Gerais, mas autoridades já emitem alertas para os cuidados com a variação do vírus.

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou, nesta tarde, que recebeu uma comunicação do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde sobre a nova variante (linhagem B.1.1.529).

De acordo com a pasta, na quarta-feira (24), a OMS incluiu a variante B.1.1.529 na classificação “sob monitoramento”. Trata-se de uma cepa com alterações genéticas suspeitas de afetar as características do vírus e que representam algum risco futuro. A evidência de impacto epidemiológico não está clara por enquanto.

A “Omicron” foi identificada pela primeira vez na África do Sul, mas já há registro da variante em Hong Kong, Israel e Bélgica. Ela foi classificada nesta sexta pela OMS como uma ‘variante de preocupação’.

Segundo a SES-MG, a nova cepa apresenta múltiplas mutações, dentre elas algumas deleções no material genético da proteína Spike, utilizada pelo coronavírus para invadir as células humanas, parte fundamental do processo de infecção. “Algumas mutações identificadas na B.1.1.529 são compartilhadas com outras variantes de preocupação , como as mutações N501Y e E484A”, alerta a secretaria.

Ainda não há estudos sobre o impacto da nova mutação em indicadores como a taxa de transmissibilidade e letalidade, bem como a eficácia das vacinas de Covid-19 contra a nova cepa.



