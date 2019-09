Após receber duas representações indicando possíveis irregularidades na prova do concurso da Guarda Municipal de Belo Horizonte, aplicada no último dia 18 de agosto, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deu início a um procedimento inicial que apurará se há motivo ou não para a instauração de um inquérito. As denúncias dão conta sobre o uso de celulares e, também, de alguns candidatos que não puderam levar o gabarito para casa.

A prova foi a primeira das cinco fases do concurso, que contou com a participação de mais de 80 mil candidatos. Eles disputam 500 vagas - sendo 400 destinadas para homens e 100 para mulheres. Os números mostram que o concurso terá, em média, 160 candidatos por vaga. Os aprovados em todos as fases terão salário inicial de R$ 1.851,20. Ao valor será acrescido R$ 277,68 de Gratificação de Disponibilidade Integral e R$ 740,48 referente ao Adicional de Risco. Com isso, a remuneração chega a R$ 2.869,37.

Segundo o MPMG, eles receberam duas representações a respeito do concurso que geraram o que é chamado de "Notícia de Fato", procedimento de apuração inicial. O primeiro deles trata sobre a "utilização de telefones celulares e captura de imagens das salas de prova e das folhas para preenchimento de gabaritos".

Já a segunda Notícia de Fato apura a informação de que, no dia da aplicação da prova, alguns dos candidatos não puderam levar consigo o rascunho do gabarito, que seria utilizado para conferir os acertos. O órgão não deu uma previsão de quanto tempo deve levar para que estes procedimentos iniciais sejam concluídos.

O Hoje em Dia tentou contato neste domingo (1º) com a Fundação Guimarães Rosa, responsável pela aplicação da prova, mas ninguém foi encontrado para comentar sobre as possíveis irregularidades. Já a assessoria de imprensa da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) afirmou que só poderá se posicionar na segunda-feira (2).

