O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, sobrevoa, nesta segunda-feira (3), os locais mais atingidos pelas fortes chuvas em Minas Gerais. Ele também fará uma reunião com gestores municipais em Almenara e Salinas, no Vale do Jequitinhonha e Norte de Minas, respectivamente, para avaliar a situação de algumas cidades.

Após essas reuniões, Marinho concederá coletiva de imprensa para anunciar medidas do governo federal para auxiliar o Estado. Até agora, de acordo com o ministério, já foram disponibilizados R$ 47 milhões para ações de resposta aos desastres naturais e reconstrução de infraestrutura danificada.

A situação das chuvas em Minas se agrava a cada dia. Na manhã deste domingo (2), a Defesa Civil emitiu um alerta de risco geológico nas cidades de Rio Piracicaba, João Monlevade e Alvinópolis, todas na região Central do Estado.

Os trabalhos de ajuda humanitária prestados pelo Corpo de Bombeiros continuam, com vistorias em áreas de risco, limpeza das vias, cortes de árvores e atendimento à população.