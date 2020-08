Em meio à disputa política envolvendo o destino dos R$1,2 bilhão referente à multa paga vela Vale pelo abandono da concessão de linhas férreas, o ministro da Infraestutura, Tarcísio Gomes sinalizou que a verba será destinada para a ampliação do metrô de Belo Horizonte.

A informação foi revelada pelo ministro em entrevista à rádio Itatiaia, nesta terça-feira (4).

Em novembro do ano passado, a Ferrovia Centro-Atlântica S/A (FCA) - que é gerida pela Vale- assinou um acordo que prevê o pagamento de R$ 1,2 bilhão em multas para o Ministério da Infraestrutura.

Entretanto, prefeitos de cidades do interior de Minas e do Rio de Janeiro pleiteiam o repasse desse montante, alegando que as linhas férreas em questão também passam por seus território.

A insegurança jurídica fez com que a mineradora depositasse o valor em juízo, enquanto as partes discutem o destino da verba.

Caso esse valor seja efetivamente destinado para Belo Horizonte o dinheiro será aplicado para a construção da Linha 2 do metrô.

O projeto de expansão do transporte metroviário de BH, que há anos não sai do papel em função da falta de recursos, prevê a construção sete estações devem ser construídas do bairro Calafate, na região Oeste da capital, até o Barreiro, usando uma linha férrea que atualmente está abandonada.

Apesar do imbróglio, Gomes confirmou o compromisso do governo com a destinação desses recursos para a ampliação do metrô em BH.

"Qual é o próximo passo: a gente deve abrir uma conta vinculada no BNDS, que está estudando a concessão da linha 1 e da linha 2. Vai ser uma parceria público-privada e a contrapartida do estado estará nessa conta do BNDS. Por isso deve passar o dinheiro direto para essa conta do BNDS e isso vai facilitar o nosso esforço de viabilização do projeto do metrô da linha 1 e da linha 2. A linha 2 é um compromisso do governo Bolsonaro. Nós temos recurso assegurado de R$ 1,2 bi”, completou o ministro.