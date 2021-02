O ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, foi internado na tarde dessa quinta-feira (26), em um hospital de Belo Horizonte, após sentir dores na articulação do ombro esquerdo. O representante da pasta vei para a capital mineira cumprir agenda oficial.

Segundo informações da assessoria de imprensa, o ministro foi atendido, medicado e diagnosticado com tendinite calcária. Ele passa bem. Há previsão que ele receba alta nesta sexta-feira (26).

Agenda

Rogério Marinho se encontrou durante o dia com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), na Cidade Administrativa. Ele também se reuniu com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe.

Nas duas ocasiões, ele apresentou o Programa Águas Brasileiras, do governo federal, que busca atrair investimentos privados para alavancar iniciativas de recuperação de áreas degradadas com o uso de tecnologias avançadas, em parceria com o setor produtivo rural.

O projeto também visa consolidar e recuperar Áreas de Preservação Permanentes (APPs), avançar nos mecanismos de conversão de multas ambientais e aprimorar medidas de gestão e governança que garantam segurança hídrica em todo o país. Uma das metas é plantar 100 milhões de árvores.

Apresentei ao gov @RomeuZema o programa #ÁguasBrasileiras. O gov @jairbolsonaro, com estados, municípios, sociedade civil e empresários, vai proporcionar o plantio de 100 milhões de árvores, proteger nascentes e garantir que a água, nossa maior força, continue disponível a todos. pic.twitter.com/5CEZpgwmbK — Rogério Marinho (@rogeriosmarinho) February 25, 2021

