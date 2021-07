O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse, nesta segunda-feira (5), que as vacinas contra a Covid-19 podem ser incluídas no rol de fármacos disponíveis nos planos de saúde. O mandatário da pasta comentou, no início da tarde desta segunda-feira (9) em Brasília, que o conselho da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) se reuniu pela manhã com ministros no Palácio do Planalto para discutir tal possibilidade.

Segundo Queiroga, para que a medida seja incorporada, a ANS deve aprovar a inclusão. Ele também quer que planos de saúde reembolsem o SUS por vacinas contra Covid-19.

A cobertura se daria no ressarcimento ao SUS e ao governo federal das vacinas aplicadas em quem tem plano de saúde, e, futuramente, na aquisição de vacinas pelas operadoras para oferta aos usuários.

A declaração do ministro foi dada durante evento em que Queiroga aplicou o imunizante nos ministros Jorge Oliveira (Tribunal de Contas da União) e Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura), e também no advogado-geral da União, André Mendonça.