A Secretaria Municipal de Saúde de Mirabela, no Norte de Minas, confirmou neste sábado (21) o primeiro caso da variante Delta da Covid-19. A informação foi divulgada no perfil da prefeitura no Facebook. A paciente é uma idosa de 75 anos que já tinha recebido as duas doses da vacina contra o coronavírus.

Segundo a pasta, a mulher não tem histórico recente de viagens e o diagnóstico positivo para Covid-19 foi registrado no dia 12 de agosto. A identificação da nova cepa se deu por análise de amostras enviadas de forma aleatória para a Fundação Ezequiel Dias (Funed).

“Diante deste resultado, fizemos uma investigação epidemiológica do caso, objetivando medidas de avaliação de contatos e estamos monitorando toda a família da contaminada”, afirma o coordenador da Vigilância Municipal, Vandilson Mendes.

A Secretaria de Saúde de Mirabela também alerta para a importância do retorno aos postos de vacinação de quem já tomou a primeira dose e precisa completar o processo com a segunda aplicação do imunizante.

“A população que tomou a primeira dose deve procurar a Unidade de Saúde para completar o esquema vacinal, para que a pessoa fique de fato imunizada. Em Mirabela, estamos vacinando acima de 27+ sem comorbidades, totalizando cerca de 60% da população. A vacina, aliada às recomendações acima, é a grande arma contra essa doença”, aponta a secretária de Saúde, Luciene Matos.