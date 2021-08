O Arcebispo de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, vai celebrar uma missa, na próxima segunda-feira (30), encerrando as homenagens ao Beato Padre Eustáquio. A data marca, ainda, os 15 anos de beatificação do sacerdote com uma programação especial.

A missa será concelebrada por sacerdotes e religiosos, sem a presença de fiéis. Mas, durante todo o dia, a igreja estará aberta para visitação.

Em razão das medidas de prevenção à pandemia, o público deverá acompanhar pelas emissoras católicas e pelo Canal Padre Eustáquio no Youtube (https://www.youtube.com/canalpadreeustaquio )

Desde o dia 21 deste mês, as comunidades participam de novenas e celebrações presencialmente, com agendamento e número reduzido de pessoas em razão das medidas de prevenção à Covid-19 e também por meio de transmissões on-line.

A missa com Dom Walmor vai ser celebrada às 19h, no encerramento da programação. O Santuário da Saúde e da Paz fica na rua Padre Eustáquio 2.405, no bairro Padre Eustáquio, região Noroeste de Belo Horizonte.

Carreata

No próximo domingo (29), devotos de Padre Eustáquio poderão acompanhar a carreata com a imagem do religioso. A procissão vai percorrer a maioria das ruas do local onde ele passou os últimos meses de vida.

Um carro de som irá à frente do cortejo, chamando a atenção das pessoas para a chegada da procissão. A orientação é que os moradores permaneçam em casa, evitando aglomerações e exposições que possam trazer risco à saúde. Os organizadores pedem, para aqueles que puderem, que enfeitem as portas, janelas e fachadas das residências, demonstrando a devoção.

