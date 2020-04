Por causa do isolamento social devido ao coronavírus, a Missa da Unidade será diferente neste ano. A tradicional celebração católica na Semana Santa é realizada, nesta quinta-feira (9), às 9h, sem presença de público, na ermida da padroeira de Minas Gerais, menor basílica do mundo, ponto mais alto do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Por 40 anos, a celebração aconteceu no Mineirinho e reuniu cerca de 15 mil fiéis e aproximadamente 600 padres - da capital mineira e de outros 27 municípios da região metropolitana que integram a Arquidiocese de Belo Horizonte.

Quinta-feira Santa

Na Quinta-feira Santa, os cristãos católicos rememoram a instituição do Sacramento da Eucaristia, na última ceia vivida por Jesus com seus discípulos, e celebram a unidade do Povo de Deus ao redor deste sacramento. Durante a Missa, o Arcebispo preside a bênção dos Santos Óleos, utilizados pelas paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte na celebração dos sacramentos: Batismo, Crisma e Unção dos Enfermos. Os Santos Óleos serão posteriormente entregues às Paróquias.

Como acompanhar

A missa será presidida pelo arcebispo de Belo Horizonte, Dom Walmor Azevedo, e transmitida pela internet e pela TV Horizonte aos fiéis às 9h.

TV Horizonte – canal 30 (não pode ser sintonizada na TV a cabo, apenas no sinal aberto e gratuito)

Rádio América – AM 750

Facebook da TV Horizonte: https://www.facebook.com/tvhorizonteoficial

YouTube da TV Horizonte: https://www.youtube.com/user/tvhorizonte