A realização da Missa da Unidade, experiência que é parte do Tríduo Pascal celebrado pela Igreja Católica, no ginásio do Mineirinho, irá alterar o trânsito na região da Pampulha nesta quinta-feira (18), a partir das 4h da manhã.

De acordo com a Arquidiocese de Belo Horizonte, organizadora do evento, "a Missa da Unidade faz parte da programação da Semana Santa e, neste ano, ao final da celebração, será realizada uma coreografia, em homenagem a Brumadinho. O ato também será um alerta sobre o risco que as barragens com rejetos de minério oferecem para as comunidades".

O evento, que tem público estimado de 10 mil pessoas, está programado entre 9h e 12h e o tráfego será monitorado pelos agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Polícia Militar e Guarda Municipal). Informações estarão disponíveis em twitter.com/OficialBHTRANS.

Clique para ampliar ou salvar

Confira as medidas operacionais:

Proibição de estacionamento a partir de 4h

- Implantação de ponto de táxi na avenida Antônio Abrahão Caram após a entrada do estacionamento até a esquina de avenida Cel. Oscar Paschoal, lado direito da via;

- Reserva de área na avenida das Palmeiras esquina com avenida Antônio Abrahão Caram, em ambos os lados da via;

- Reserva de área na avenida Antônio Abrahão Caram esquina com avenida das Palmeiras, no lado direito da via;

- Reserva de área no cruzamento da avenida Antônio Abrahão Caram e avenida Cel. Oscar Paschoal, nos dois lados da via;

- Reserva de área na avenida Cel. Oscar Paschoal entre avenida Antônio Abrahão Caram e avenida Otacílio Negrão de Lima, no lado direito da via e canteiro central, neste sentido;

- Reserva de área na avenida Otacílio Negrão de Lima, entre avenida Cel. Oscar Paschoal e avenida Chaffir Ferreira, lado direito, neste sentido.

Locais destinados a vans e fretados

- Avenida Antônio Abrahão Caram, entre avenida C e portaria da UFMG, neste sentido;

- Avenida Chaffir Ferreira, entre avenida das Palmeiras e avenida Otacílio Negrão de Lima, neste sentido;

- Os ônibus de caravanas ficarão estacionados na avenida C e na avenida Chaffir Ferreira, entre avenida Otacílio Negrão de Lima e avenida das Palmeiras, neste sentido, inclusive junto ao canteiro central.

Fonte: PBH