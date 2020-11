Uma missa em homenagem às vítimas da tragédia de Mariana, que completa cinco anos nesta quinta-feira (5), será realizada às 18h, no Santuário de Nossa Senhora do Carmo, na região Central de Minas. O arcebispo da cidade, Dom Airton José dos Santos, fará a celebração, que será transmitida on-line.

A solenidade contará com a presença do governador Romeu Zema (Novo), que fará, nesta tarde, um sobrevoo na região atingida pelo rompimento da barragem da Samarco, em 2015.

O chefe de estado também se reunirá com as famílias das 19 vítimas do desastre e com os moradores que sofreram com os impactos da lama do reservatório de minério.

A cerimônia será transmitida ao vivo pelo Facebook da Arquidiocese de Mariana. Clique aqui.

Na comunidade de Paracatu de Baixo, uma das áreas atingidas pelos destroços da barragem, outra missa será celebrada. A solenidade está marcada para 17h.