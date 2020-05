Chá e vacina contra a gripe curam a Covid-19? O novo coronavírus pode ser transportado em encomendas feitas via internet, direto da China? Até mesmo profissionais na linha de frente no atendimento a pacientes sofrem com excesso de notícias, dúvidas de familiares e fake news. Neste momento, repassar informação correta é essencial no enfrentamento à doença.

Esse, inclusive, é o intuito do I Congresso Nacional do Cuidado do Profissional de Enfermagem, evento on-line e gratuito que abrirá as comemorações da semana dedicada a quem também é essencial nos hospitais. As transmissões, pelo YouTube, acontecem de 12 a 14 de maio.

As atividades são realizadas pelas Faculdades Integradas do Norte de Minas (Funorte) e o Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro, em Montes Claros, que se uniram a outras instituições de ensino superior para apresentar lives sobre práticas corretas de trabalho e enfrentamento da enfermidade.

O evento é voltado tanto para enfermeiros, técnicos e auxiliares quanto para outros trabalhadores da saúde. Os participantes serão certificados desde que se inscrevam neste link.

“Nosso objetivo é saber como os profissionais estão enfrentando o combate à Covid-19. O congresso foi pensado para transmitir o máximo de conhecimento, sempre seguro. Recebemos muitas informações e dúvidas, de pacientes e familiares, e muitas são fake news”, explica Leila das Graças Siqueira, coordenadora do curso de Enfermagem da Funorte e diretora acadêmica do Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro.

“O Conselho de Enfermagem atua na valorização da categoria, dentro da campanha global Nursing Now (Enfermeiro Já), que estima que em uma década faltarão profissionais. Aí surge essa pandemia, em que somos mais do que necessários”

Elizia Esther Calixto Paiva - coordenadora do curso de Enfermagem do UniSant’Anna

Palestras

Regina Martins, técnica em Gestão Hospitalar do Ministério da Saúde, vai participar para mostrar aos profissionais onde buscar conteúdos verídicos sobre a pandemia. “Queremos sensibilizar quem está à frente do serviço e também dissemina informação”, diz Leila.

Para Elizia Esther Calixto Paiva, coordenadora do curso de Enfermagem do UniSant’Anna e doutoranda em Biotecnologia em Ciências da Saúde, o evento também reforça a importância do enfermeiro na saúde brasileira. “Em países de primeiro mundo, a valorização já é muito grande. Temos que ter o olhar de que, sem essa mão de obra, o mundo para”.

Uma percepção que vem ganhando espaço – e conquistando talentos, como William Bolmann, aluno do sexto período de Enfermagem da instituição. “Estou amando e não me arrependo. Nessa situação que vivemos, é a profissão mais importante. Corremos riscos, na linha de frente, no primeiro contato, salvando vidas”.

Bolmann conta que as lives são importantes já que há, sobretudo nesse período, muitas pessoas que o procuram com mitos e inverdades sobre a saúde.

Para ele, ao fim dessa pandemia, a população vai perceber que a Enfermagem foi essencial no processo. “Vão analisar que ajudamos a todos que sobreviveram e seremos mais valorizados na sociedade”, diz.

