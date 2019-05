A modelo sete-lagoana Millena Andrade, de 22 anos, foi encontrada morta dentro do apartamento em que morava, no bairro Alto da Glória, em Goiânia (GO), nesta terça-feira (28). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a equipe constatou a morte.

De acordo com a Polícia Civil de Goiás, a família da modelo entrou em contato com o personal trainer dela, para que ele fosse até o apartamento ver se estava tudo bem. O rapaz tentou entrar no apartamento nessa segunda (27), mas foi impedido pelo porteiro.

Nesta terça, aproveitando a entrada no local pela diarista, o personal trainer encontrou Millena com o fio da chapinha enrolado no pescoço. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de suicídio, mas isso só será confirmado após o laudo do Instituto Médico Legal.

Há alguns meses, vídeos íntimos da modelo teriam vazado na internet sem a autorização dela. Depois disso, ela teria passado a sofrer um forte cyberbullying pelas redes sociais.