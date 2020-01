Um avião monomotor caiu logo após a decolagem do aeroporto de Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas, no início da noite desta quarta-feira (1º). Duas pessoas foram retiradas das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao hospital do município sem ferimentos graves.

Por volta das 18h30, o avião de pequeno morte decolou do aeroporto, mas não conseguiu alcançar altitude e logo caiu. Não há ainda informações sobre as duas vítimas nem se uma delas era dona da aeronave.

