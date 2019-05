A cidade mais fria de Minas é também a mais acolhedora do país. De acordo com uma pesquisa feita pela plataforma Booking.com, Monte Verde, no Sul de Minas, lidera o ranking das 10 cidades brasileiras mais hospitaleiras do Brasil.

A receptividade calorosa da população contrasta com o clima gelado da cidade. Nesta segunda-feira (27), os termômetros em Monte Verde, distrito de Camanducaia, ficaram abaixo de zero. Durante a madrugada, a temperatura girou em torno de -0,5°C, a mais baixa do ano no Estado.

Segundo a pesquisa do Booking.com, um dos principais interesses do turista ao escolher o seu destino é ser bem recebido, e para 79% dos brasileiros, é importante se sentir em casa quando estão em viagem. Além disso, a pesquisa mostra que 85% dos viajantes dizem que as avaliações reais são muito importantes para a escolha do destino.

Veja abaixo a lista das 10 cidades mais hospitaleiras do Brasil:

1 - Monte Verde, Minas Gerais

2 - Penha, Santa Catarina

3 - Gramado, Rio Grande do Sul

4 - Canela, Rio Grande do Sul

5 - Ilhabela, São Paulo

6 - Campos do Jordão, São Paulo

7 - Arraial do Cabo, Rio de Janeiro

8 - Ubatuba, São Paulo

9 - Bombinhas, Santa Catarina

10 - Jericoacoara, Ceará

