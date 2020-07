Com mínima em -2°C, Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas, registrou a menor temperatura do ano no Estado, no amanhecer desta sexta-feira (10), segundo o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet). Para o fim de semana, a previsão é de céu nublado, com chance de chuva, em algumas partes do Estado e melhoria da umidade do ar em Belo Horizonte.

De acordo com o meteorologista Claudemir Felix, do Inmet em BH, o céu ficará nublado no sábado (11) e domingo (12), com possibilidade de chuva, na Zona da Mata e nos vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha.

A chance de precipitação em pleno inverno é explicada pelos ventos úmidos que vêm do oceano Atlântico em direção ao continente, logo após a passagem de uma frente fria nos estados de São Paulo e Rio.

Belo Horizonte

Ainda segundo o especialista, BH terá tempo parcialmente nublado, sem chuva e com mínima em 13°C e máxima em 23°C no sábado; e variação entre 11°C e 26°C no domingo.

Após dias com baixa umidade do ar, a capital já está com índice de água no ar melhor, com 50% nesta sexta-feira (10). Para o fim de semana, o valor cai para 45%.

No Estado, porém, a umidade continuará baixa. Na região Noroeste de Minas, índice na casa dos 30%, o que é considerado perigo potencial pelo Inmet à saúde.

Menor temperatura do ano

Em Monte Verde, a vegetação ficou coberta por gelo e a mínima de -2°C foi registrada nos termômetros por volta das 7h desta sexta-feira.

Imagens divulgadas no perfil da Prefeitura de Camanducaia no Facebook mostram flores, árvores e carros cobertos por uma camada de água em estado sólido.