Um bebê de apenas sete meses morreu em decorrência da Covid-19 em Montes Claros, conforme informou a prefeitura do município do Norte de Minas. O óbito ainda não consta no balanço da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Porém, a criança é a vítima mais jovem da enfermidade no território mineiro.

De acordo com o executivo municipal, o bebê perdeu a vida na última quinta-feira (16). O resultado do exame saiu na tarde de sábado (18). Após a comprovação, o setor de epidemiologia "entrou em contato com a família para orientações e devidas providências", informou a prefeitura.

Entre sexta-feira (17) e sábado, Montes Claros confirmou dez casos da doença - quatro mulheres com de 39 a 90 anos, e seis homens, de 39 a 45 anos. Com as mais recentes notificações, a cidade agora contabiliza 734 casos da Covid-19. Lá, 11 mortes foram provocadas pela enfermidade.

Por causa do aumento dos registros, a prefeitura endureceu as regras de combate ao coronavírus. Em decreto publicado no sábado, o executivo determinou que as lojas de conveniência, bares e restaurantes só poderão funcionar das 8h às 20h. Além disso, os parques municipais estão autorizados a abrir das 8h às 18h.

"A nova regulamentação da prefeitura atinge também as reuniões particulares, que ficam limitadas a juntarem no máximo cinco pessoas, sob pena de multa", destacou.

Leia mais:

Pela primeira vez, mundo tem 1 milhão de casos de Covid em 100 horas

Ação da Guarda Municipal fecha boate que reunia cerca de 80 pessoas no Vista Alegre

BH vai ganhar 23 centros comunitários para atendimento à Covid-19 em vilas e favelas