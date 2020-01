Após uma chuva intensa na noite de segunda-feira (6), houve registro de enchente em pelo menos sete bairros de Montes Claros, no Norte de Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pessoa chegou a ficar ilhada no teto de um veículo, mas conseguiu ser salva sem a ajuda dos militares. A rua Marechal Deodoro, no Centro da cidade, chegou a ficar obstruída depois da queda de um coqueiro. Não houve registro de vítimas ou de famílias desalojadas.

De acordo com os bombeiros, esses foram os pontos onde foram registradas inundações:

- Rua Pio XII e Rua K, bairro São Judas Tadeu;

- Rua Nicarágua, bairro Vargem Grande II;

- Rua Trinta e Três e Rua Dezessete, bairro Alto da Boa Vista;

- Rua Cento e Três, bairro Canelas II;

- Rua Cruzeiro e Rua K, bairro Maracanã;

- Rua Maurício, bairro Jardim Olimpico;

- Rua Onze, Conjunto Joaquim Costa.

A reportagem ligou para a assessoria de imprensa da Prefeitura de Montes Claros, mas ninguém atendeu.

Várias ruas ficaram tomadas por lama nesta terça-feira

