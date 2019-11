A Polícia Militar faz buscas no Sul de Minas para tentar localizar uma quadrilha que atacou duas agências bancárias em Conceição do Rio Verde, na madrugada desta quinta-feira (28).

Um homem de 56 anos foi baleado durante a ação dos criminosos. Segundo os militares, a vítima mora próximo a uma das agências e ia até uma padaria quando encontrou com os assaltantes. Ele foi atingido com um disparo no braço e conseguiu fugir dirigindo o próprio carro.

Os suspeitos armados chegaram na cidade por volta das 2h30. Eles estavam em uma caminhonete e invadiram uma agência do Banco do Brasil. Logo após as primeiras explosões, eles invadiram a agência da Caixa Econômica Federal, que fica na mesma praça da cidade, de pouco mais de 12 mil habitantes.

Veja o vídeo gravado por um morador da cidade com o rastro de destruição deixado pelo bando.

Notas de cem reais ficaram espalhadas pela rua e os criminosos fugiram pela zona rural da cidade. Até momento ninguém foi preso.

O morador baleado foi atendido no hospital da cidade e já teve alta.