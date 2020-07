Um morador de Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha, foi obrigado pela Justiça a cumprir isolamento domiciliar, por apresentar sintomas compatíveis com a Covid-19. Se desrespeitar a decisão judicial, o homem pode pagar multa de R$ 200 a cada ato.

A decisão foi tomada após ação movida pela prefeitura. De acordo com o município, o homem ele desobedeceu orientações do serviço médico local após procurar o hospital com sintomas da doença. Foram prescritos medicamentos e quarentena por 14 dias.

O homem, que chegou a assinar um termo de declaração consentindo com o isolamento voluntário, cumpriu o isolamento por seis dias e retornou ao trabalho, dizendo que havia sentido melhora nos sintomas.

A juíza Juliana Lobato, da Vara única da comarca, ressaltou que o “desrespeito às orientações médicas e a negativa de cumprir isolamento domiciliar demonstram o descaso com a situação da gravidade vivida pela população mundial, menosprezo pela vida humana e ausência de responsabilidade social”.