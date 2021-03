Um homem em situação de rua, de 35 anos, foi gravemente agredido a pauladas por um casal na mesma condição social no Centro de Belo Horizonte na noite dessa sexta-feira (26). O rapaz foi levado para o pronto-socorro.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram que a discussão teve início por volta das 21h30, na rua dos Tupis. Na ocasião, um homem de 46 anos e uma mulher de 42 começaram a agredir a vítima com pedaços de madeira pontiagudos.

O homem caiu no chão, já bastante machucado e com sangramentos, e a mulher continuou com as pauladas, agressivamente. Nesse momento, uma pessoa que estava em um ponto de ônibus da via gritou para que parassem ou a PM seria acionada.

O casal, então, evadiu pela rua Santa Catarina, no sentido avenida Amazonas. Os militares foram chamados e avistaram a dupla bastante nervosa. Eles foram abordados, reconhecidos por testemunhas e encaminhados à 4ª Delegacia de Polícia Civil, também na região. O material pontiagudo usado nas agressões foi apreendido.

A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, no bairro Santa Efigênia. Conforme a PM, até o encerramento do boletim de ocorrência a vítima encontrava-se com vida. O estado de saúde do homem é desconhecido, já que o centro médico não divulga informações sobre prontuários clínicos.

Leia mais:

Auxílio emergencial será pago no início de abril

Simples conferência dos dados pode evitar a dor de cabeça de cair na malha fina da Receita Federal

Idosos de 72 anos podem se vacinar contra a Covid neste sábado em BH; confira locais e horários