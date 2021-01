Um morador de rua, de 35 anos, foi morto na madrugada desta segunda-feira (11), no bairro Lagoinha, região Noroeste de Belo Horizonte. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o corpo da vítima foi encontrado carbonizado. Ele estava sentado e amarrado em um poste do viaduto Senegal.

O homem, segundo informações de testemunhas aos militares, cometia estupros contra mulheres que também eram sem-teto na região. Não há informações sobre a relação entre e a morte e os supostos ataques.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e constatou lesões no crânio dele, além de ferimentos por corte de faca ou facão. Um pedaço de madeira, que teria sido utilizado no crime, foi encontrado.

Nenhum suspeito foi localizado. O corpo foi levado até o Instituto Médico Legal (IML) e a ocorrência encaminhada à 6ª Delegacia de Homicídios.

