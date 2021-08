Um homem de 50 anos, que trabalha viajando por Minas Gerais e tem residência em Virginópolis, no Leste de Minas, a cerca de 280 quilômetros de Belo Horizonte, pode ser o primeiro caso confirmado de transmissão comunitária da variante Delta no Estado. A hipótese é investigada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). A prefeitura descartou que ele tenha passado pelas localidades com confirmação da mutação indiana - BH e Juiz de Fora, na Zona da Mata.

“Não podemos dizer onde ele esteve, devido ao sigilo do paciente, as pessoas daqui vão saber quem é, mas posso dizer que não são as cidades de BH e Juiz de Fora”, afirmou Késsia Nunes, chefe da Vigilância Sanitária em Virginópolis. Segundo a especialista, o trabalhador já é considerado recuperado, mas os familiares dele - a esposa, de faixa etária semelhante, e uma filha criança, seguem sendo acompanhados pela administração municipal.

O caso de Covid-19 do trabalhador de Virginópolis é o quarto em Minas para a variante Delta. As outras três confirmações são de dois adolescentes da capital e de um cidadão de Juiz de Fora, todos com histórico de viagem para fora do Estado. Por essa razão, há a hipótese de ele ser o primeiro caso de transmissão comunitária em Minas.

Conforme Késsia, o paciente virginopolitano iniciou sintomas leves, como febre, tosse e dor de cabeça, no dia 7 de julho. Uma semana depois, ele procurou a rede pública, onde passou pela coleta de material para a realização do teste RT-PCR, considerado o mais seguro. O exame foi analisado pela Fundação Ezequiel Dias (Funed) e testou positivo no dia 16.

“Ele ficou em isolamento em casa, com a família. Ele não teve complicações, nem necessitou de medicação”, explicou Késsia, que completou que o paciente foi orientado a fazer isolamento na residência e separar os objetos pessoais dos outros dois moradores, a esposa e a filha. No dia 27, 20 dias após o início dos sintomas, ele foi considerado recuperado.

A família segue em observação pela prefeitura. “A esposa e a filha não apresentaram sintomas. Mas a gente faz o acompanhamento delas. Para ver se está com algum sintoma”, completou a gerente da Vigilância da cidade. Segundo ela, como as familiares não apresentaram sintomas da Covid, não foram feitos exames nelas.

Variante Delta

Detectada pela primeira vez na Índia no ano passado, a linhagem Delta é apontada como responsável por uma onda de casos e mortes naquele país. Na Inglaterra, a transmissão da variante preocupa os gestores de saúde, que começaram a falar na terceira onda da doença por lá devido à alta capacidade de transmissão da mutação.

A preocupação também é brasileira. Por aqui, já são 287 casos da variante Delta do novo coronavírus até a última terça (3), segundo o Ministério da Saúde. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, 45% das amostras analisadas em junho e julho eram da variante Delta, conforme dados divulgados nesta semana pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio.

