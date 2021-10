Moradores de cidades atingidas pelo rompimento da barragem da Vale na mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, na Grande BH, poderão participar das decisões de alocamento de parte da verba do acordo feito entre a empresa e o governo estadual para reparar danos na região. A abertura do projeto de consulta popular foi anunciada pelo governador Romeu Zema (Novo) nesta segunda-feira (18).

O acordo prevê a destinação de R$ 2,5 bilhões a 25 municípios atingidos pela tragédia (veja lista no fim da matéria) na bacia do Paraopeba e R$ 1,5 bilhão para Brumadinho. Do valor total, 85% (R$ 3,4 bilhões) serão destinados à consulta popular para a população dos municípios. Os 15% restantes serão utilizados em projetos de resposta rápida para a recuperação da área afetada.

A iniciativa propõe que os moradores participem de votações para priorizar temas e subtemas de propostas de projetos apresentadas pela comunidade e prefeituras e aquelas já incluídas no Termo Judicial de Reparação.

Os moradores poderão participar através do aplicativo MG App e pelo portal do Cidadão. Pontos de apoio serão disponibilizados nos municípios para atender quem tiver dificuldades de acesso aos serviços digitais.

A consulta ficará aberta de 5 a 12 de novembro. Mais informações estão disponíveis neste link.

Poderão participar da consulta popular os moradores de:

Abaeté

Betim

Biquinhas

Brumadinho

Caetanópolis

Curvelo

Esmeraldas

Felixlândia

Florestal

Fortuna de Minas

Igarapé

Juatuba

Maravilhas

Mário Campos

Mateus Leme

Morada Nova de Minas

Paineiras

Papagaios

Pará de Minas

Paraopeba

Pequi

Pompéu

São Gonçalo do Abaeté

São Joaquim de Bicas

São José de Varginha

Três Marias

