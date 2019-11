Uma tentativa de eliminar com fogo os galhos e troncos cortados de uma árvore, no quintal de casa, terminou em um incêndio de média proporção em Montes Claros, no Norte de Minas, na manhã deste sábado (9). Ninguém se feriu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram necessários 4,5 mil litros d'água para controlar as chamas. Tudo teve início por volta das 6h20 desta manhã. O morador da rua Cassimiro de Abreu, no bairro Maracanã, quis queimar os galhos e troncos que havia suprimido do seu quintal.

A ação, no entanto, terminou com a destruição do telhado, móveis e utensílios domésticos.

