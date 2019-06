Uma mulher de 36 anos foi encontrada morta ao lado de uma linha férrea no bairro Santa Margarida, na região do Barreiro, no início da manhã desta quarta-feira (5). No corpo da vítima, havia um ferimento na cabeça e sinais de queimaduras nas costas.

A mulher foi identificada pela Polícia Militar graças a um pedaço de certidão de nascimento queimado que estava nas mãos da vítima. Nele, era possível verificar o nome da mãe e um número de CPF. Com esses dados, policiais encontraram o endereço da vítima, no bairro Itaipu, e a irmã dela a reconheceu por meio de fotografia.

O corpo da vítima foi encontrado por seguranças de uma empresa. Não há informações ainda sobre autoria ou motivação. O caos foi encaminhado à 2ª Delegacia de Polícia do Barreiro.