O Corpo de Bombeiros combateu um incêndio em um prédio residencial no Centro de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (8).

De acordo com os militares, uma moradora do nono andar do apartamento, que fica na rua Paraná, teria sofrido um surto e destruído o imóvel. Em seguida, ela ateou fogo no local.

Ainda segundo os militares, várias pessoas inalaram fumaça e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas. As vítimas foram atendidas no local e não precisaram ser hospitalizadas.

Por volta das 17h45, os bombeiros informaram que as chamas haviam sido controladas e equipes da Defesa Civil faziam a avaliação das estruturas do apartamento e do prédio.