Uma série de informações truncadas envolvendo um abalo sísmico e a suposta queda de uma 'bola de fogo' do céu em Senhora dos Remédios, na região Central, causou burburinho nas redes sociais na noite dessa quinta-feira (20). O boato foi desmentido pela prefeitura local.

Tudo começou por volta das 18h50. Moradores do bairro da Horta e do distrito do Japão, em Senhora, sentiram mais fortemente o sismo, que durou cerca de três segundos. O tremor, que foi registrado com magnitude 2.2 pelo Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (SIS/UnB), não trouxe problemas físicos.

Rapidamente, no Twitter, um vídeo que mostra o momento em que uma bola ígnea cai em área marginal de uma rodovia foi erroneamente associado à cidade mineira. O vídeo original é estrangeiro. Além dele, foi divulgada uma foto que seria do incêndio causado após a suposta queda da bola.

De acordo com a Prefeitura de Senhora dos Remédios, apenas o abalo sísmico é real nessa história. Nem mesmo o incêndio ocorreu, já que o Corpo de Bombeiros informou que não atendeu chamados na data na localidade citada.