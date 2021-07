Belo-horizontinos de 62 anos recebem, nesta terça-feira (13), a segunda dose da vacina contra a Covid-19 na capital mineira. Durante a manhã, quem compareceu aos postos de imunização para completar o esquema vacinal encontrou locais movimentados, mas com poucas filas.

Foi o caso do casal Elizabeth Colares e Wilson Cristóvão Colares, ambos com 62 anos, que agora, após a aplicação da segunda dose, estão mais aliviados. “Estamos mais tranquilos, mas ainda temos que continuar tomando todos os cuidados, né? Máscara, distanciamento, álcool em gel... todos os cuidados que a gente já vinha tomando. Ainda falta muita gente para ser imunizado, e isso pode complicar”, disse Elizabeth.

Os dois receberam a vacina da AstraZeneca no Centro de Saúde do bairro Cachoeirinha, na região Nordeste de BH. No local, conforme registrou o Hoje em Dia, a movimentação foi maior nas primeiras horas do dia e mais tranquila no decorrer da manhã.

No caso de Elizabeth e Wilson, a vacinação ocorreu em 20 minutos. “O atendimento foi agilizado. Na hora de tomar a vacina mostraram tudo direitinho”, afirmou a jornalista, que também fez um pedido. “Tomem a vacina, o país está muito dividido. Só a vacina, neste momento, pode trazer esperança para a gente sair dessa”, concluiu.

Em BH, idosos de 62 anos podem garantir a segunda dose até às 16h30 em postos fixos, extras e pontos de drive-thru. Os endereços para vacinação podem ser vistos aqui.

Calendário

Nesta quarta (14) e sexta-feira (16), recebem a primeira dose os moradores de BH que tenham 42 e 41 anos, ou que vão completar a idade até 31 de julho. Já na quinta (15) e no sábado (17), será a vez dos moradores com 61 e 60 anos receberem o reforço, respectivamente

Para receber a vacina é necessário ser cidadão residente de BH; apresentar documento de identificação com foto; não ter recebido a vacina contra a Covid-19; não ter recebido qualquer outro imunizante nos últimos 14 dias e não ter tido a doença com início de sintomas nos últimos 30 dias. Já os idosos, que buscam a conclusão do esquema vacinal, devem apresentar o cartão de vacina, comprovante de residência, documento de identidade e CPF.

A imunização segue nesta semana da seguinte forma:

13 de julho, terça-feira: segunda dose para idosos de 62 anos;

14 de julho, quarta-feira: pessoas de 42 anos, completos até dia 31 de julho, exclusivamente residentes de Belo Horizonte;

15 de julho, quinta-feira: segunda dose para idosos de 61 anos;

16 de julho, sexta-feira: pessoas de 41 anos, completos até dia 31 de julho, exclusivamente residentes de Belo Horizonte;

17 de julho, sábado: segunda dose para idosos de 60 anos.

Conforme informou a prefeitura, os locais são dinâmicos e passam por alterações diariamente por questões de logística. Além disso, algumas pessoas procuram os pontos de vacinação em data posterior ao chamamento, quando a disponibilização do imunizante para o público específico está mais concentrada em algumas unidades para evitar a perda de doses. Por isso, é preciso ficar atento e sempre checar os locais antes de se deslocar aos endereços.

“As pessoas convocadas devem se vacinar exclusivamente nos locais listados para cada grupo. Os postos estão disponíveis no portal da prefeitura. Caso o usuário compareça em unidades diferentes daquelas definidas, não será realizada a vacinação”, disse, em nota.

(*) Com Lucas Prates

