Moradores de 257 residências de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, participam de uma pesquisa do Ministério da Saúde sobre os impactos da Covid-19 na população. O estudo, que ocorre em outras 273 cidades brasileiras, vai até o próximo sábado (25) e ouvirá 874 cidadãos do município.

De acordo com a prefeitura, o objetivo do levantamento é gerar um mapa detalhado da transmissão e da atuação do novo coronavírus no país, documento que servirá de base para a criação de novas estratégias de prevenção e combate à enfermidade.

Em Betim, a pesquisa de campo já está ocorrendo. Segundo o Executivo municipal, técnicos de um laboratório privado, contratado pelo Ministério da Saúde, estão realizando visitas às casas escolhidas. Os profissionais, ainda conforme a prefeitura, estão devidamente identificados com a camisa da PrevCov e demais documentos.

"Nas residências selecionadas pelo estudo, os técnicos realizarão uma entrevista e farão a coleta de sangue do morador. As amostras coletadas serão examinadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e os resultados poderão ser consultados por cada participante da pesquisa. Todos os dados coletados para análise são sigilosos", informou a Secretaria Municipal de Saúde de Betim, em nota.

Os bairros de Betim selecionados para o estudo são: Açude, Parque das Videiras, Parque Ipiranga, São João, Petrovale, Jardim Alterosas, Jardim Brasília, Conjunto Habitacional Jalila Conceição Pedrosa, Parque das Acácias, Imbiruçu, Santo Antônio, Amazonas, Vila Universal, Jardim Teresópolis, Angola, Campos Elíseos, Filadélfia e São Salvador.

"O Ministério da Saúde pede a colaboração da população para a realização da fase de campo da pesquisa. A coleta feita pelos técnicos é segura e eles seguirão todos os cuidados de saúde durante a visita às casas. A PrevCov é de grande importância no enfrentamento da pandemia", informou a pasta, também em nota.

Em caso de dúvidas sobre o estudo, o cidadão pode entrar em contato com o Ministério da Saúde pelo telefone 136, na opção 5, ou acessar o site da pesquisa (clique aqui).

Leia mais:

Após ministro testar positivo para Covid, Anvisa recomenda quarentena a Bolsonaro e comitiva

Recebi doses da CoronaVac de lotes interditados pela Anvisa, e agora? Veja o que já se sabe

Prefeitura de BH processa Copasa por lançamento de esgoto na Lagoa da Pampulha