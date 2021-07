A partir desta segunda (5) e até a quarta-feira (7) , conforme cronograma abaixo, pessoas de 48 e 47 anos, completos até 31 de julho, além de idosos de 63 anos (segunda dose), podem se vacinar contra a Covid-19 em Belo Horizonte.

Veja datas e públicos:

Segunda-feira (5): pessoas de 48 anos, completos até dia 31 de julho, exclusivamente residentes de Belo Horizonte.

Terça-feira (6): pessoas de 47 anos, completos até dia 31 de julho, exclusivamente residentes de Belo Horizonte.

Quarta-feira (7): segunda dose para idosos de 63 anos.

Segundo a prefeitura, a expectativa é vacinar, nesse grupo, cerca de 46 mil pessoas com doses da AstraZeneca.

O horário de funcionamento dos postos, de segunda a sexta, será das 7h30 às 16h30 e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Os pontos de vacinação são dinâmicos e passam por alterações diariamente por questões de logísticas para evitar aglomeração do público. Por isso a PBH recomenda que as pessoas consultem os endereços no site.

No momento da vacinação, as pessoas precisam seguir as seguintes orientações:

Ser cidadão residente de Belo Horizonte;

Apresentar documento de identificação com foto;

Não ter recebido vacina contra a Covid-19;

Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;

Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Já os idosos, para a conclusão do esquema vacinal, devem apresentar o cartão de vacina, comprovante de residência, documento de identidade e CPF.