Moradores de Belo Horizonte com 86 a 88 anos começaram a receber a vacina contra a Covid-19 neste sábado (13). Postos de saúde das nove regionais da capital estarão abertos até as 15h para imunizar os idosos. A prefeitura municipal pede que somente este público se desloque até os espaços, uma vez que a imunização será exclusiva para esta faixa etária.

No Centro de Saúde Padre Tarcísio, no bairro Serra, na Zona Sul, a chegada e o atendimento ocorreram sem problemas. Quem chegava até o local, aberto às 8h, entrava numa fila, mas rapidamente era vacinado. Caso do militar Raimundo Nunes da Costa, de 86 anos, que foi acompanhado do filho, Cláudio Antônio Costa, 56.

Aos 86 anos, Raimundo da Costa aproveitou a oportunidade para receber o imunizante Aos 86 anos, Raimundo da Costa aproveitou a oportunidade para receber o imunizante

"Chegamos às 7h45 e em mais ou menos uma hora ele foi atendido. Foi rápido, não teve aglomeração nem qualquer outro problema", relatou o acompanhante do idoso, que comemorou a vacina. "Ele fica mais em casa mesmo, mas é um alívio", reforçou o filho.

Bruno Carvalho de Oliveira, de 30 anos, também aproveitou a oportunidade para levar a avó, de 87, para receber a vacina. Efigênia Ribeiro de Oliveira esperou pouco tempo na fila para receber a dose que garantirá a imunidade contra o novo coronavírus. "Esperamos por mais ou menos 40 minutos. Achei bem rápido e organizado. Estou bem feliz. Cuidar da nossa matriarca é muito importante", celebrou o autônomo.

Efigênia de Oliveira, de 87 anos, foi atendida em cerca de 40 anos: "muito feliz"

Vacinação

Neste sábado, os centros de saúde de BH funcionarão exclusivamente para aplicação da vacina contra a Covid-19 em idosos de 86 a 88 anos. Pessoas acamadas devem preencher formulário específico disponível no portal da PBH a partir da próxima segunda-feira (15) para receber a dose em casa.

Medidas de segurança contra o coronavírus estão sendo tomadas nos postos de vacina, tais como uso obrigatório de máscara e proibição de aglomeração. Somente moradores de BH serão imunizados.

