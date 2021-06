Belo-horizontinos sem comorbidades começam a ser vacinados nesta segunda-feira (7) contra a Covid-19. O primeiro dia de imunização vai abranger as pessoas de 59 anos completos até 30 de junho.

A aplicação das doses será nos centros de saúde, das 7h30 às 16h30, e em sete postos drive thru instalados na capital, que começam a funcionar trinta minutos depois, às 8h. A relação completa dos locais está disponível neste link.

Pelo cronograma, na terça-feira (8) serão vacinadas as pessoas de 58 anos. No dia seguinte, na quarta, as de 57. Mas atenção: os moradores de 56 anos receberão as doses contra o novo coronavírus na sexta-feira (10).

Isso porque na quinta (9) a imunização será destinada apenas aos trabalhadores de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, motoristas e cobradores do transporte coletivo e funcionários do metrô e ferroviários. Esse grupo abrange as pessoas de 18 a 59 anos, também completos até o próximo dia 30, que trabalham em Belo Horizonte.

Para serem protegidos, os moradores sem comorbidades de 56 a 59 anos devem apresentar um documento de identificação com foto. Vale lembrar que apenas que só será contemplado quem vive na capital mineira – a estimativa é proteger 96 mil pessoas desse público-alvo.

Além disso, não podem ter recebido vacina contra a Covid-19 ou qualquer outro imunizante nos últimos 14 dias. Pessoas que tiveram a doença nos últimos 30 dias também não devem ser imunizados neste momento.

Confira os requisitos para que trabalhadores da limpeza urbana, motoristas, cobradores, ferroviários e metroviários sejam vacinados em BH:

Ser trabalhador em atividade na capital

Apresentar documento de identificação com foto

Não ter recebido vacina contra a Covid-19

Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias

Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias

Apresentar comprovante de pagamento (contracheque) emitido nos últimos 3 meses com especificação da função; ou carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com especificação da função; ou contrato de trabalho com especificação da função; ou declaração de vinculação ativa como trabalhador de alguma das categorias listadas em Belo Horizonte emitida pela empresa de transporte coletivo rodoviário de passageiros, de transporte coletivo rodoviário de passageiros, transporte metroferroviário ou empresa de limpeza urbana/manejo de resíduos sólidos

