Moradores de dois bairros de Belo Horizonte agora vão ter que conviver com o medo de perder a vida e os imóveis em caso de rompimento de represa da mineradora Vale. A Defesa Civil da capital informou nesta quinta-feira (23) que, caso haja a ruptura da barragem Forquilha I, em Ouro Preto, na região Central do Estado, a onda de rejeitos poderia afetar parte dos habitantes dos bairros Maria Tereza e Beija-Flor, ambos localizados na região Norte da cidade.

Segundo o órgão, a lama atingiria o córrego do onça e, com o aumento de volume, a água suja invadiria 248 residências. Como forma preventiva, como classificou a Defesa Civil, cerca de 800 moradores dos dois bairros vão passar no próximo sábado (25) por uma simulação de evacuação em caso de rompimento de barragem.

O treinamento está previsto para acontecer às 16 horas. Além de explicar sobre as rotas de fuga, a Defesa Civil ,junto com a Vale, fará a instalação de sirenes para alertar a população. Nesta quinta, agentes municipais visitaram 123 imóveis no bairro Maria Tereza. Na sexta-feira (26), eles vão bater nas portas de 125 casas para convidar os moradores para participar do treinamento.

Apesar do medo, a prefeitura de BH tenta tranquilizar a população e afirma que o treinamento é preventivo. "A comunidade já está mapeada e foi orientada pela Defesa Civil. O treinamento obedece aos protocolos de segurança. Quem não foi avisado, não precisa se preocupar", explicou. Além disso, o órgão reforça que "já vem desenvolvendo com a comunidade que pode ser afetada várias abordagens nas suas residências em reuniões comunitárias".

O nível da barragem Forquilha foi elevado para o nível 3, que representa o alerta máximo e risco iminente de ruptura, no dia 28 de março. Além dela, a Forquilha III, também em Ouro Preto, corre o risco de se romper.

Procurada pela reportagem, a Vale ainda não se manifestou sobre o treinamento.