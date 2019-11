Dezenas de moradores de Brumadinho, na Grande BH, protestam em frente ao Fórum Lafayette, na unidade da avenida Raja Gabáglia, onde acontece na tarde desta quinta-feira (21) mais uma audiência pública com a Vale, o Ministério Público Estadual e representantes de atingidos do desastre da barragem da Mina do Córrego do Feijão, ocorrido em 25 de janeiro.

Na reunião, estão sendo discutidos os critérios para o pagamento emergencial a partir do ano que vem e as ações a serem tomadas pela empresa para preservação do rio das Velhas, que também foi comprometido pelo rompimento da barragem.

Confira o vídeo da manifestação:



No protesto, estão presentes membros do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e do Movimento Sem Terra (MST).

De acordo com manifestantes, cerca de 400 pessoas participam do protesto

Na pauta de reivindicações está a exigência para que as buscas pelas vítimas não parem, a continuidade do pagamento de auxílio emergencial às famílias atingidas e a quitação da dívida com os 5 mil agricultores afetados em toda região.

“A Vale já fala sobre parar as buscas, mas ainda temos 16 pessoas desaparecidas e essas famílias merecem essa resposta”, afirma Eloá Magalhães, militante do MAB.

A audiência começou às 13h30 e deve seguir a portas fechadas até o início da noite.